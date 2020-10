Ben O’Connor vince la diciassettesima tappa del Giro d’Italia, imponendosi in solitaria sul traguardo di Madonna di Campiglio e ottenendo così la prima vittoria in una grande corsa a tappe. L’australiano della NTT lascia le briciole ai propri avversari, ottenendo la quarta vittoria in carriera, la seconda sulle strade italiane dopo quella del Tour of The Alps.

Seconda posizione invece per Pernsteiner, seguito poi da Thomas De Gendt che completa il podio di giornata. La Maglia Rosa resta ancora sulle spalle di Joao Almeida, che giunge al traguardo insieme a tutti gli altri suoi avversari e li ringrazia per non aver attaccato.