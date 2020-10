Aveva ammesso di volersi mettere la Maglia Rosa dopo la prima tappa del Giro d’Italia 2020, obiettivo raggiunto per Filippo Ganna che domina la crono Monreale-Palermo e si issa al comando della classifica generale del Giro d’Italia.

Un risultato esaltante per il campione del mondo in carica, che ha espresso la sua felicità nel post tappa: “ero uno dei grandi favoriti, ma ho cercato di rimanere calmo. Oggi il vento era intenso, ma sono riuscito a sconfiggerlo. Un risultato bellissimo, speriamo sia di buon auspicio per i prossimi venti giorni. Indossare la maglia rosa è emozionante, è tanta roba, soprattutto al primo Giro d’Italia. Voglio salutare la mia regione, che ieri ha avuto problemi con il meteo. Sono sicuro che saprà riprendersi, come sempre. Dal Mondiale sono uscito forte e domani sarò alla partenza con la Maglia Rosa. E pensare che fino a qualche anno fa la vedevo in televisione, spero di riuscire a conservarla maglia nei prossimi giorni“.