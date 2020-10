La tredicesima tappa del Giro d’Italia sorride sia a Diego Ulissi che a Joao Almeida: il primo esulta per la seconda vittoria ottenuta in questa Corsa Rosa, il secondo invece per aver guadagnato secondi importanti sui rivali grazie al secondo posto di giornata.

La Maglia Rosa infatti adesso comanda la classifica con 40 secondi di vantaggio su Kelderman e 49 su Pello Bilbao, mentre Pozzovivo e Nibali scivolano rispettivamente a 1’03” e 1’07” dalla vetta. Patrick Konrad limita i danni con il terzo posto di oggi e perde solo due secondi, scendendo a 1’17”, mentre si allontanano ulteriormente Hindley, Majka, Masnada e Fuglsang.