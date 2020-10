La quarta tappa del Giro d’Italia se l’è presa Arnaud Demare, precedendo sul traguardo Peter Sagan e Davide Ballerini, battuti in volata dal campione di Francia. Un finale thriller, risolto solo al fotofinish, grazie al quale il successo è stato attribuito per pochissimi millimetri all’alfiere della Groupama. Tutto invariato invece nella classifica generale, con Almeida che ha tenuto la Maglia Rosa. Caicedo e Bilbao sono rimasti alle spalle del portoghese, così come Nibali che non si è mosso dal sesto posto.

Classifica generale Giro d’Italia 2020

1 Joao ALMEIDA 11:06:36

2 Jonathan CAICEDO 00.02

3 Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA 00:39

4 Wilco KELDERMAN 00:44

5 Harm VANHOUCKE 00:55

6 Vincenzo NIBALI 00:57

7 Domenico POZZOVIVO 01:01

8 Brandon MCNULTY 01:13

9 Jakob FUGLSANG 01:15

10 Steven KRUIJSWIJK 01:17

11 Rafal MAJKA 01:28

14 Fausto MASNADA 01:34

15 Ilnur ZAKARIN 01:40

24 Simon Philip YATES 03:48