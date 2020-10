Davvero pazzesco quanto accaduto a 30 km dall’arrivo dell’undicesima tappa del Giro d’Italia, Elia Viviani infatti è stato scaraventato a terra da una moto che lo ha colpito nella ruota posteriore all’interno di una rotonda. Una situazione davvero pericolosa, che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori per il corridore della Cofidis, rimasto a terra per qualche minuto prima di risalire in sella. Un errore grossolano del motociclista, ritrovatosi in mezzo al gruppo e colpevole di aver compiuto in maniera errata la curva. Ecco il video: