Brutte notizie per Vincenzo Nibali alla vigilia della quindicesima tappa del Giro d’Italia 2020, lo Squalo infatti perde uno dei suoi gregari più importanti.

Giulio Ciccone deve alzare bandiera bianca a causa di alcuni sintomi acuti di bronchite, così come comunicato dalla Trek-Segafredo dopo la crono di oggi. Gli esami effettuati presso l’Ospedale di Conegliano hanno confermato la patologia, spingendo Ciccone a ritirarsi: “è stata una stagione travagliata per molte ragioni e purtroppo questo ritiro sembra una conclusione naturale. Sono davvero dispiaciuto di dovermi fermare qui e non essere in grado di dare quello che potrei in questo Giro. Le delusioni sono parte della carriera di un corridore e le devi accettare, ma non ti devono abbattere. Ora voglio solo concentrarmi sul recupero e poi, al momento giusto, pianificheremo il 2021“.