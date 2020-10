Jonathan Caicedo vince la terza tappa del Giro d’Italia, domando l’Etna e centrando il primo successo di spessore della propria carriera, dopo i tre ottenuti nei campionati nazionali. L’ecuadoregno arriva in solitaria al traguardo, staccando negli ultimi chilometri uno stoico Giovanni Visconti e diventa così il quinto straniero a vincere sull’Etna. Seconda posizione per un grande Giovanni Visconti, seguito da Vanhoucke e Wilco Kelderman. Sconvolta la classifica generale, con la Maglia Rosa che lascia le spalle di Filippo Ganna e finisce su quelle del portoghese Joao Almeida. Crollo verticale invece per Geraint Thomas e Simon Yates, che dicono addio ai sogni di gloria dopo solo tre tappe, incassando un gap pesantissimo dagli altri big.