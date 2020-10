In volata vince solo Arnaud Demare, lo sprinter francese centra la terza vittoria in questo Giro d’Italia, prendendosi anche la settima tappa grazie ad un’azione davvero pazzesca. Il corridore della Groupama al momento è davvero imbattibile per tutti, anche per un fenomeno come Peter Sagan, costretto nuovamente ad accontentarsi del secondo posto. Solo le briciole per gli avversari di Demare, la cui volata appare impossibile da contenere, causa lo splendido periodo di forma che il campione francese dimostra di avere. Sul terzo gradino del podio si piazza invece Michael Matthews, con Taylor Swift alle sue spalle. In Maglia Rosa resta ancora Joao Almeida, con distacchi invariati rispetto a tutti i suoi inseguitori.