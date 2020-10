Filippo Ganna conquista la seconda vittoria in questo Giro d’Italia 2020, vincendo la quinta tappa della Corsa Rosa.

Il corridore della Ineos non lascia scampo ai propri rivali, imponendosi nell’unica frazione in terra calabrese, peraltro la più lunga di questa edizione. L’azzurro taglia in solitaria il traguardo di Camigliatello Silano, scattando a 16 km dal traguardo senza dare la possibilità agli avversari di tenere il suo ritmo. Alle sue spalle completano il podio Pello Bilbao e Wilko Kelderman, mentre la Maglia Rosa resta sulle spalle di Joao Almeida. Nibali sale in quinta posizione nella classifica generale a 1 minuto dal leader, davanti a lui anche Kelderman e Vanhoucke.

La classifica generale del Giro d’Italia 2020 dopo la 5ª tappa:

1) Joao Almeida 17H06’23”

2) Pello Bilbao 43”

3) Wilco Kelderman 48”

4) Harm Vanhoucke 59”

5) Vincenzo Nibali 01’01”

6) Domenico Pozzovivo 01’05”

7) Jakob Fuglsang 01’19”

8) Steven Kruijswijk 01’21”

9) Patrick Konrad 01’26”

10) Rafal Majka 01’32”

12) Fausto Masnada 01’38”

13) Ilnur Zakarin 01’44

21) Simon Yates 3’52”