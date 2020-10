Vittoria a sorpresa nell’ottava tappa del Giro d’Italia, la Giovinazzo-Vieste se la prende Alex Dowsett, tagliando in solitaria il traguardo dopo un’azione irresistibile messa in atto negli ultimi chilometri. L’alfiere della Israel Start-Up Nation non lascia scampo né a Salvatore Puccio e né a Matthew Holmes, staccati in maniera imperiosa senza dargli la possibilità di rimanergli a ruota.

Completano la top-five Rosskopf e Brandle, mentre il gruppo della Maglia Rosa Almeida giunge sul traguardo con quasi quindici minuti di svantaggio. Distacchi in classifica generale pressoché invariati con il portoghese ancora al comando della classifica, con Vincenzo Nibali e Domenico Pozzovivo sempre in alta classifica con il mirino ben puntato su Almeida.