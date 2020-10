Prima tappa del Giro d’Italia e subito un brutto incidente, con lo spagnolo Miguel Angel Lopez come protagonista. Il corridore dell’Astana ha perso il controllo della propria bici ed è finito violentemente contro le barriere, poste ai bordi della strada. Una crono difficile per Lopez, che ha concluso qui la sua partecipazione al Giro d’Italia per le conseguenze dalla tremenda caduta vista oggi.