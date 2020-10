La terza tappa del Giro d’Italia 2020 sconvolge clamorosamente la classifica generale, la Maglia Rosa è di Joao Almeida che la sfila dalle spalle di Filippo Ganna per indossarla dopo la terribile scalata sull’Etna. Niente da fare per il vincitore di giornata Jonathan Caicedo, costretto al secondo posto per pochissimi centesimi.

Sul terzo gradino della nuova graduatoria c’è lo spagnolo Bilbao, seguito da Kelderman e Vanhoucke che si issano rispettivamente in quarta e quinta posizione. Sesto invece Vincenzo Nibali con un distacco di 55 secondi da Almeida, alle sue spalle ecco Domenica Pozzovivo mentre completano la top ten McNulty, Fuglsang e Kruijswijk.