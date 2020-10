Tanti i big che, in questa edizione del Giro d’Italia, proveranno a prendersi la Maglia Rosa e a indossarla alla fine della ventunesima tappa.

Da Vincenzo Nibali fino a Geraint Thomas, passando per Simon Yates e Steven Kruijswijk: tutti a caccia di una trionfo che renderebbe memorabile questo 2020. Ma chi sono i corridori più pagati che parteciperanno all’edizione numero 103 del Giro d’Italia? In testa non può che esserci Peter Sagan con i suoi 5 milioni di euro di ingaggio annuo, seguito da Geraint Thomas che riceve dalla Ineos 3,5 milioni. Sul terzo gradino del podio Vincenzo Nibali con poco più di due milioni, seguito dal connazionale Elia Viviani.

La classifica dei ciclisti più pagati del Giro d’Italia 2020: