La diciannovesima tappa del Giro d’Italia consegna a Josef Cerny la prima vittoria in carriera in una grande corsa a tappe, ma il successo per il corridore della CCC arriva in una giornata in cui a perdere è l’intero ciclismo.

La protesta avvenuta prima del via di Morbegno ha davvero macchiato questo Giro d’Italia, costretto a perdere gran parte della propria credibilità. Il freddo neanche tanto pungente ha spinto la Direzione Corsa, dietro spinta dei ciclisti, a spostare la partenza ad Abbiategrasso riducendo di oltre 100 km la tappa. Il risultato? Solo due ore e mezza di corsa senza spettacolo, con Cerny unico a sorridere sul traguardo di Asti. In una giornata così grigia, si esaltano solo il ceco, la CCC e Wilco Kelderman che resta in Maglia Rosa a due tappe dalla conclusione.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Wilco Kelderman (Team Sunweb)

2 – Jai Hindley (Team Sunweb) a 12”

3 – Tao Geoghegan Hart (Team Ineos Grenadiers) a 15”

4 – Pello Bilbao (Bahrain – McLaren) a 1’19”

5 – João Almeida (Deceuninck – Quick-Step) at 2’16”

MAGLIE

Maglia Rosa , leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel – Wilco Kelderman (Team Sunweb)

, leader della classifica generale, sponsorizzata da – Wilco Kelderman (Team Sunweb) Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti – Arnaud Démare (Groupama – FDJ)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da – Arnaud Démare (Groupama – FDJ) Maglia Azzurra , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da – Ruben Guerreiro (EF Pro Cycling) Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin – Jai Hindley (Team Sunweb)

Il vincitore di tappa Josef Černý, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Incedibile, non ho parole. Oggi si è realizzato il mio sogno, sono felicissimo. Dedico questo successo alla mia squadra e alla mia famiglia! Non riesco ancora a crederci!”.

La Maglia Rosa Wilco Kelderman, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Che bello correre con la Maglia Rosa. Sono abbastanza fiducioso di riuscire a conservarla anche domani.

Stamattina c’era un tempo pessimo, faceva freddissimo, questa settimana è stata dura e per il nostro sistema immunitario è rischioso. Sono grato ad RCS Sport per averci ascoltato ed aver accorciato la tappa”.