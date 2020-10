Mai nessuna nella storia ha vinto il Giro d’Italia senza aver mai indossato la Maglia Rosa in almeno una delle tappe, Tao Geoghegan Hart potrebbe essere il primo se oggi riuscisse a fare meglio di Jai Hindley nella crono conclusiva dell’edizione numero 103.

Dopo la prima frazione di Palermo era 126°, lontanissimo dal pensare di poter addirittura vincere il Giro. Oggi invece potrebbe riuscirci, compiendo un’impresa davvero clamorosa: “la morale di tutto questo? Bisogna credere che davvero tutto nella vita è possibile. Non avrei mai pensato di essere in questa posizione ora. Né a Palermo. Né durante la corsa. Non so però come andrà a finire. È evidente che le premesse erano diverse, avrei dovuto lavorare per Geraint Thomas, ma poi le cose sono cambiate. La crono di oggi? Vorrei che Ganna smontasse le sue gambe e le mettesse sul mio corpo per un giorno“.