Julian Alaphilippe dovrà operarsi nella giornata di domani presso l’ospedale di Herentals per una doppia frattura alla mano destra, riportata in seguito alla caduta che lo ha visto protagonista durante il Fiandre.

Il campione del mondo ha sbattuto contro una moto dell’organizzazione, cappottandosi con la propria bici e finendo rovinosamente sull’asfalto. Un incidente serio, che ha provocato la frattura al secondo e al quarto metacarpo della mano, escoriazioni sulla schiena e sul fianco destro. Una disdetta per Alaphilippe, che domani verrà dunque operato e dopodiché si concentrerà sul percorso riabilitativo per tornare in sella il prima possibile.