Adua Del Vesco sembra essersi decisa a vuotare il sacco, ammettendo in diretta l’omosessualità di Massimiliano Morra, suo ex fidanzato e coinquilino nella casa del Grande Fratello. Dopo aver negato venerdì di aver bisbigliato all’orecchio di Dayane Mello e Matilde Brandi la frase: “è gay“, questa volta l’attrice italiana pare aver deciso di dire la verità.

Lo ha confermato agli altri concorrenti, sottolineando come Morra ci resterà malissimo: “sono anni che le persone che mi stanno accanto mi vedono soffrire per gli altri. Ora stop. Non posso portare il peso dei problemi, delle questioni, delle situazioni degli altri. È un macigno troppo grande. Mi dispiace, però ho fatto tanto per gli altri. Io ho rinunciato agli anni più belli della mia vita per coprire gli altri. Ora basta. Sono arrivata a un punto che non me ne frega un cavolo di quello che può pensare la gente di me. L’importante è che io stia bene con me stessa. E mi serve questo per stare bene con me stessa. Lunedì dirò tutto. Lui ci resterà malissimo“.