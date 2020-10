Sono passati ormai quattro anni da quando è iniziata la storia d’amore tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, i due hanno anche avuto una bambina, Alana Martina nata il il 12 novembre 2017.

I due sono inseparabili e prova ne sono le parole della modella argentina, che ha raccontato alcuni segreti di coppia nel corso di una chiacchierata con Paris Match: “non abbiamo una baby sitter. Ci impegniamo a prenderci cura dei nostri figli e lo facciamo con l’aiuto di mia sorella maggiore quando io non sono disponibile. Ma io sono quella che li porta a scuola, che va a prenderli, che fa i compiti con loro. Ho organizzato l’arrivo dei gemelli e mi sono subito presa cura anche di Cristiano Jr. È un bambino molto affettuoso, riconoscente e ben educato, con il quale mi trovo molto bene. È così facile e piacevole conviverci! Mi piacciono tutti allo stesso modo”.

Sul rapporto con CR7 poi, Georgina ha rivelato: “è stato amore a prima vista. Ci siamo incontrati per la prima volta per strada a Madrid quando stavo tornando a casa, senza avere il coraggio di parlarci. Qualche tempo dopo è venuto a fare acquisti nella boutique di lusso dove lavoravo come commessa. Poi il destino ci ha riuniti di nuovo a una festa. È qui che abbiamo parlato per la prima volta. È stato un momento molto speciale, nonostante il mondo intorno, ci siamo sentiti soli. Cristiano è una delle persone migliori che conosco. Mi protegge, abbiamo un grande legame. E non posso negare l’ovvio: è una bomba! Di lui mi attrae tutto“.