Il Genoa è la squadra di Serie A che in questo momento sta soffrendo più di tutti il Coronavirus, sono 17 i giocatori rossoblù positivi al Covid-19 e dunque tutti inutilizzabili da Maran.

Il match con il Torino è stato rinviato grazie al ‘bonus’ concesso dal Protocollo, ma la sfida con l’Hellas Verona alla ripresa dovrà essere giocata, dunque i rossoblù stanno pensando di scendere in campo con la Primavera. A rivelarlo è il da Faggiano a Radio Punto Nuovo: “sembra di allenarsi con una squadra di calcio a 5. Il tampone è stato fatto di nuovo ai primi positivi e e gli altri che sono risultati positivi ancora devono fare il secondo tampone dopo il primo positivo. I 10 positivi sono quelli che hanno fatto il secondo tampone, ma abbiamo comunque 17 giocatori inutilizzabili. Andremo a Verona con la Primavera: stanno passando i giorni e non si è deciso nulla. E ci volevano far giocare a metà settimana col Torino per recuperare, è incredibile. Adesso ci sono le liste: è ridicolo in un momento del genere con il Covid avere le liste. Alcuni giocatori non sono andati via per il Covid”.