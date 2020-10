Lasse Schone non potrà giocare in Serie A con il Genoa nei prossimi mesi, il club rossoblù infatti ha escluso il centrocampista danese dalla lista dei 25 giocatori utilizzabili per le gare di campionato.

Una scelta che ha lasciato di stucco il giocatore e il suo agente Revien Kanhai, che ha espresso la sua rabbia ai microfoni di Voetbak International: “l’allenatore ha spiegato che vede Lasse come un titolare ma il nuovo direttore sportivo la pensa diversamente. Ha fatto degli acquisti in quella posizione e ci ha spiegato che per Schone sarebbe stato difficile trovare spazio. Lasse è abituato a lottare per un posto e l’avevamo detto ai dirigenti, gli avevamo spiegato che sarebbe rimasto. Abbiamo poi scoperto che non sarebbe stato in elenco leggendo la lista, è uno scandalo che non ci abbiano informato della sua assenza dalla lista prima della fine del mercato. Avremmo risolto il contratto e scelto un nuovo club, c’erano diverse possibilità. Il modo in cui il club si è comportato con lui è tremendo. Nella scorsa stagione ha giocato 34 gare, ha avuto tre allenatori ed è riuscito a evitare la retrocessione di una squadra pessima. E ora questa scelta. Ma non finisce qui“.