Guardando la condizione fisica di questo Napoli, forse sarebbe stato meglio giocare contro la Juventus prima della sosta. La squadra di Gattuso corre, incanta e segna, schiantando in meno di 45 minuti la super Atalanta con un Ilicic in più nel motore.

Nessun problema però per gli azzurri, che annientano Gomez e compagni senza dargli la benché minima possibilità di reagire. Merito della strategia di Gattuso, capace di arginare le fonti di gioco di Gasperini e attaccarlo senza pietà. La doppietta di Lozano piega il match a favore del Napoli, Politano e Osimhen completano l’opera lasciando all’Atalanta solo le briciole. Se non si fossero appellati a quel documento dell’ASL, rimanendo a casa al contrario di quanto fatto da tutte le squadre di Serie A, il Napoli avrebbe potuto violare anche l’Allianz Stadium.

La Juventus attuale infatti non appare in grado di contrastare la squadra di Gattuso, bella e arrembante come non la si ricordava da tempo. Un gioco fluido e gradevole, fondamentale per mettere alle corde l’Atalanta. E’ ancora presto ovviamente per fare proclami ma, continuando su questa strada, il Napoli potrebbe davvero diventare protagonista della corsa scudetto.