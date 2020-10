Una domanda da cento milioni di dollari a chi a queste cifre ci è spesso arrivato, vincendo a raffica sul ring.

Floyd Mayweather si è voluto cimentare in un paragone che da anni caratterizza il mondo della NBA, ovvero scegliere chi sia più forte e incisivo tra Michael Jordan e LeBron James. Una scelta sicuramente difficilissima, che l’ex pugile americano ha voluto comunque compiere, prendendo una posizione chiara senza alcun timore reverenziale. Intervenuto sull’eterno dibattito sul ‘miglior giocatore di sempre’, Mayweather ha ammesso: “se fossi chiamato a scegliere uno tra Jordan e James, alla fine andrei su Michael Jordan perché voglio qualcuno che lascia tutto quella che ha dentro sul campo ogni sera. Quando il cronometro si avvicina allo zero non ci si aspetti che uno come LeBron passi la palla: lui quel pallone lo deve tirare“.