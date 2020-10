Una foto pubblicata sui social per immortalare il primo giorno di asilo di Stormi, la figlia di 2 anni di Kylie Jenner.

Uno scatto apparentemente innocuo che, tuttavia, ha scatenato l’ira di numerosi followers della sorella di Kim Kardashian, accusata di mandare a scuola la sua piccolina con uno zainetto ‘Hermes’ dal valore di ben 12mila dollari, ovvero poco più di 10mila euro. In particolare si tratta di un ‘Hermes Taurillon Clemence Kelly Ado Backpack‘ realizzato in pelle di vitello, con alcuni abbellimenti in oro vero. I seguaci della imprenditrice, che guida un’azienda di cosmesi dal valore di 1 miliardo di dollari, si sono spaccati tra di loro, permettendo comunque alla Jenner di centrare il suo obiettivo: non importa se bene o male, l’importante è che se ne parli…