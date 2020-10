Numerose sono state le critiche rivolte a Valentino Rossi dopo la notizia della sua positività al Coronavirus, alcune davvero pesanti e vergognose con le quali molte persone lo hanno accusato di non aver preso le giuste precauzioni, partecipando alla festa di compleanno della fidanzata.

Niente di più falso, come ammesso proprio da Francesca Sofia Novello, che ha postato tra le proprie Instagram Stories alcune chiacchierate foto con la data in cui sono state scattate. Un modo per mettere a tacere i critici, sottolineando come il contagio non è mai avvenuto ad una festa che non si è mai tenuta.