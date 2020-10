Federica Pellegrini vede finalmente la luce in fondo al tunnel, la campionessa azzurra di nuoto ha quasi terminato la sua quarantena dopo la positività al Coronavirus e nelle prossime ore dovrebbe sottoporsi a tampone per capire le sue condizioni.

Nel consueto aggiornamento sui social, la Divina ha rassicurato i suoi fan, svelando di sentirsi molto meglio: “tutto bene, devo dire che non ci sono più sintomi strani, comincio un po’ ad annoiarmi, ma manca poco. Mi sembra di sentire qualche gusto, qualche retrogusto lontanissimo, ma qualcosa sento. Mamma ha un po’ di febbre che va e viene, però è sotto controllo“. Federica Pellegrini poi è tornata a soffermarsi sulla polemica scaturita dall’aver accompagnato ‘da positiva’ la mamma a sottoporsi a tampone, postando la foto di un articolo in cui Pietro Girardi, direttore generale dell’Usl 9, dà ragione all’azzurra: “è normale che una persona positiva al Covid si rechi al punto tampone. Succede, ad esempio, ogni volta che c’è un tampone di controllo“.

Regola che vale anche in caso di accompagnamento di conviventi malati, come accaduto per Federica, che ha chiuso poi la questione con una eloquente didascalia: “giusto perché oggi ho del tempo da perdere????!! Perché leggere i vostri insulti senza senso mi fa girare le scatole!!“. La Pellegrini ha anche spiegato come sono andate le cose ai microfoni del Corriere della Sera: “finché sbaglio una gara e mi dicono che non valgo niente, vabbè. Ma le accuse di scorrettezza, gli insulti personali… C’è una marea sommersa e trasversale che aspettava il momento buono per venire fuori. Ma non si può vivere con la paura di non essere sempre perfetti. Ho la coscienza a posto. Con la rabbia e il malessere generale: sul Covid c’è una gran confusione e la gente non sempre capisce come funzionano le cose. Sui social è così facile criticare: c’è un’invidia strisciante diffusissima. O stai al tuo posto e non dici nulla di politicamente scorretto o basta una virgola per incendiarsi“.