Quattordici giorni fa piangeva disperata davanti al proprio telefono, annunciando ai propri followers la positività al Coronavirus.

A distanza di due settimane, Federica Pellegrini è guarita, il tampone effettuato questa mattina ha dato esito negativo, togliendo un macigno dal petto della Divina. Giorni difficili e complicati, trascorsi in quarantena con i cani e mamma Cinzia, anche lei contagiata e finita nella bufera insieme alla figlia, colpevolizzata per averla accompagnata a fare il tampone da positiva. Un tunnel buio da cui Federica Pellegrini è comunque riuscita ad uscire riprendendo in mano la propria vita, il prossimo step sarà quello di tornare in vasca per allenarsi in vista delle ISL di Budapest, dove la sta aspettando il suo coach Matteo Giunta.