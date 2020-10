Federica Pellegrini deve aspettare ancora un po’ prima di uscire di casa, l’ultimo tampone a cui si è sottoposta ha dato esito ‘debolmente’ positivo, dunque non è ancora il momento di rituffarsi in acqua.

Ieri la Divina è apparsa in una diretta Instagram con il suo allenatore Matteo Giunta, aggiornando i fan sulle sue condizioni: “il tampone è stato fatto lunedì e purtroppo è debolmente positivo. Porca di quella paletta, questo debolmente positivo mi divide di nuovo da casa e da voi. La macchina che legge il test e accende la gamma di colori dice che l’unico colore venuto fuori è un rosa chiaro chiaro, e questo significa debolmente, nella gamma di colori completa. Com’è fare il tampone? Non è bello per me, se notate io ho leggermente il setto nasale deviato, da questo buchino della narice a destra mi fa un gran male. Non riesco a stare a casa ferma, sto soffrendo e voi con me. Speriamo che il tampone domani sia finalmente negativo“.