Il Sardegna Open di Fabio Fognini è già finito, il tennista ligure è risultato positivo al Coronavirus e non potrà dunque scendere in campo oggi nel secondo turno contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena.

Una doccia fredda per il ‘Fogna‘, che aveva usufruito di un bye all’esordio per accedere direttamente al secondo step del tabellone, dove sarà adesso sostituito dal croato Petrovic. Il numero 16 del ranking ATP ha giocato ieri in doppio con Lorenzo Musetti nel match contro Sonego e Vavassori, perdendo 15-13 al tie-break del terzo set dopo due ore di battaglia. Fognini è stato già sottoposto a isolamento e dovrà rispettare la quarantena per i prossimi dieci giorni come da nuovo Dpcm, potendo uscire solo dopo un tampone negativo.