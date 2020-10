Lewis Hamilton continua a raccogliere record su record, ma il suo contratto con la Mercedes resta in scadenza alla fine del 2020. I discorsi sul rinnovo sono stati rimandati alla fine del Mondiale, che sicuramente il britannico vincerà eguagliando i sette titoli di Michael Schumacher.

Non proprio un’ottima idea per la Mercedes, che dovrà far fronte alle esose richieste del proprio pilota, forte dei numeri che spingono dalla sua parte. Sulla questione è intervenuto oggi Toto Wolff, scherzando ma non troppo: “è vero, le quotazioni di Hamilton sono incredibilmente alte al momento. Mi sa che ci tocca vendere il motorhome per pagargli l’ingaggio“. Non è comunque in dubbio che Hamilton proseguirà la sua avventura in Formula 1, il ritiro è ancora lontano come ammesso da lui stesso: “voglio ancora correre, ma non so per quanto tempo ancora. Tutto quello che posso dire è che ho intenzione di essere qui anche l’anno prossimo“.