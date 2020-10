Nella prossima stagione diventerà il nuovo pilota della Aston Martin, ma Sebastian Vettel potrebbe anche comprare alcune quote diventandone addirittura socio. E’ questo il consiglio che si è sentito di dare al tedesco niente meno che Toto Wolff, già azionista del marchio che nel 2021 entrerà in Formula 1.

Interrogato da Auto Bild, il team principal della Mercedes ha lanciato un messaggio a Vettel: “prima di tutto Vettel è un pilota e deve preoccuparsi di garantire prestazioni in pista, questo però non esclude che possa decidere di comprare quote della Aston Martin. Il valore attuale è piuttosto basso e a livello finanziario potrebbe rivelarsi una grande opportunità. Anche io possiedo delle azioni ed è un investimento che ha fatto come appassionato. Credo che sia fantastico che Vettel sia destinato a guidare la Aston Martin, la Germania è il secondo mercato del marchio”.