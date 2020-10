Lance Stroll ha alzato bandiera bianca alla vigilia del Gran Premio dell’Eifel, a causa di un’indisposizione emerse nella giornata di sabato.

La Racing Point ha deciso così di sostituirlo con Nico Hulkenberg, qualificatosi ultimo sulla griglia di partenza. Sulla situazione del canadese si è soffermato Jacques Villeneuve ai microfoni di Sky Sport, attaccando duramente Stroll: “anche con il mal di pancia, si va a correre e basta. Se vuoi davvero farcela in Formula 1, non ti ritiri così da una gara. O Lance sta davvero soffrendo molto, e ciò significa che ha qualcosa di serio, o semplicemente non ha la volontà di farcela ai massimi livelli”.