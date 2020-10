Tutto pronto a Portimao per il Gran Premio del Portogallo, uno scenario inedito per la Formula 1 e per molti piloti, alcuni dei quali mai impegnati sul tracciato lusitano. In pole position non poteva che esserci Lewis Hamilton, abile a conquistare ieri la partenza al palo numero 97 della sua carriera, beffando di un decimo Bottas. Bene anche la Ferrari, con la quarta posizione di Leclerc. Oggi però sarà un giorno diverso, ci si gioca la gara e dunque le emozioni non mancheranno. La partenza del GP del Portogallo: