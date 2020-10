La Ferrari si è presentato a Portimao con numerose novità aerodinamiche e tecniche, utili per permettere alle SF1000 di Vettel e Leclerc di risalire la china dopo gli ultimi deludenti risultati. Un retrotreno parzialmente nuovo per le Rosse così come il cestello dei freni, portato subito in pista dagli ingegneri di Maranello nelle FP1 del GP del Portogallo.