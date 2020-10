Sebastian Vettel non può più gioire per le proprie vittorie, per questo motivo non può far altro che complimentarsi con i propri avversari per i successi ottenuti.

Il tedesco dopo il GP del Portogallo, chiuso al decimo posto dopo una gara complicata, ha fatto i complimenti a Lewis Hamilton, capace di superare Michael Schumacher e diventare così il pilota con più Gran Premi vinti in carriera. Un traguardo applaudito da Vettel, che ha anche svelato un piccolo retroscena a RTL: “ho detto a Lewis prima della gara di prendersi la 92esima vittoria. Ci è riuscito e gli faccio i complimenti. Non c’è mai abbastanza riconoscimento, anche quando la gente dice che è facile fare questo con quella macchina. Ma per farlo bisogna avere questo tipo di costanza nel corso degli anni”.