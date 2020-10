Come ormai spesso accade durante un week-end di gara, Sebastian Vettel punta il dito contro la Ferrari, accusando la monoposto di essere lenta e inguidabile. Questa volta però la cantilena del tedesco non regge, considerando la prestazione fornita dal compagno di squadra Leclerc, capace di piazzarsi quarto con la stessa identica vettura.

Nonostante questo, Vettel non ha risparmiato la Ferrari dopo l’undicesima posizione ottenuta in griglia al GP dell’Eifel: “purtroppo con la macchina che ho non posso fare di più. Partirò dall’undicesima posizione e cercherò di ottenere il miglior risultato possibile. La vettura non era male. Su questo tracciato corriamo con il massimo carico aerodinamico e sappiamo che questo ci avvantaggia un po’. L’ultima volta che abbiamo utilizzato questa configurazione è stata in Ungheria e credo che domani dovremmo andare leggermente meglio in gara. E’ un peccato non essere riuscito a capitalizzare al massimo il potenziale della vettura. Forse sarà un vantaggio iniziare la gara con una mescola diversa dalla soft“.