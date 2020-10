Giorno speciale oggi in casa Ferrari, è infatti il compleanno di Charles Leclerc che compie 23 anni. Il monegasco ha ricevuto parecchi messaggi di auguri sui propri canali social, anche da personaggi importanti dello sport, tra cui Fabio Quartararo e il compagno di squadra Sebastian Vettel.

Quest’ultimo non gestisce alcun profilo ufficiale né su Instagram e né su Twitter, ma il video dei suoi auguri è comunque diventato virale. Nella clip, Seb augura buon compleanno a Charles e gli rivela il suo regalo: “tanti auguri Charles, ho un regalo per te. E’ una tua card autografata con la tua età, così non te la dimentichi. Buon 23esimo compleanno. Ci si vede in giro, ti auguro il meglio”.