Secondo posto per Max Verstappen nel Gran Premio dell’Eifel, il pilota della Red Bull è riuscito a chiudere alle spalle di Lewis Hamilton, sfruttando il ritiro di Valtteri Bottas avvenuto per un problema meccanico.

Felice ma non troppo nel post gara l’olandese, che ha anche lanciato una frecciatina alla Direzione Gara per quanto riguarda la Safety-Car: “è stata una buona gara, ho cercato di seguire Lewis una volta che Valtteri si è ritirato. Il passo era buono, ma Hamilton era troppo veloce. Il secondo posto era il risultato che meritavamo oggi. Ho cercato di fare il giro più veloce alla fine e ci sono riuscito, vale anche un punto e questo mi rende contento. La pista era molto fredda e le gomme calano molto di temperatura in quelle condizioni. Non ho capito perché la safety car sia rimasta fuori così a lungo, la pista era ormai sgombera. Capisco che volevano farci riavvicinare tutti, ma con queste gomme così fredde è stata una scelta pericolosa“.