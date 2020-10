In casa Mercedes le trattative per i rinnovi di Toto Wolff e Lewis Hamilton proseguono, le firme sui contratti non sono ancora arrivate e il tempo inizia a stringere, considerando come i precedenti accordi scadranno il prossimo 31 dicembre.

Il team principal austriaco però non pare avere nessuna fretta, come sottolineato nel suo intervento ai microfoni di Speedweek: “quando tante persone nel mondo sono afflitte direttamente o indirettamente dal Coronavirus, sinceramente io mi sento a disagio a negoziare un contratto così corposo. Devo ammettere che al momento non è il mio obiettivo principale. Ovviamente voglio continuare con questo team e possiamo sederci al tavolo delle trattative più avanti, senza fretta. Non sto parlando con nessun altro per cui non ci sono certo problemi. Io e Mercedes vogliamo aprire un nuovo capitolo per diversificarci ancora rispetto agli avversari”.

Per quanto riguarda il rinnovo di Hamilton, il team principal austriaco ha chiosato: “adoro lavorare con Lewis Hamilton e il fatto è reciproco. Un contratto così importante richiede un lavoro decisamente accurato e non trascureremo nessun dettaglio. Si firmerà a dicembre? Perchè no, è già successo in passato“.