La Ferrari sicuramente non sta brillando in gara, ma nelle ultime occasioni è riuscita spesso ad arpionare la Q3 in qualifica con Charles Leclerc, riuscito addirittura a qualificarsi quarto sulla griglia del GP dell’Eifel.

Prestazioni che hanno incuriosito la Racing Point, incapace di spiegarsi come il Cavallino si esalti al sabato per poi perdere pesantemente terreno in gara. Intervenuto sulla questione, il direttore tecnico della futura Aston Martin, Andrew Green, ha espresso il proprio parere: “non so da dove prendano quel ritmo che hanno al sabato, ma quando arriva la domenica sono mezzo secondo dietro di noi, il che è molto strano. È una cosa che stiamo sicuramente guardando. In ogni caso, per come stanno andando le cose, al sabato saremo sempre più vicini, ma sembra che, relativamente parlando, facciamo dei passi in avanti la domenica”.