Un perfetto capolavoro quello di Kimi Raikkonen al via del GP del Portogallo, il pilota finlandese si è reso protagonista di una partenza stupenda, che gli ha permesso di guadagnare ben dieci posizioni in un solo giro. Dalla sedicesima alla sesta in pochi chilometri, saltando ben due Ferrari e una Red Bull: un avvio spaziale quello di Iceman, rimasto gelido al volante nonostante le mille emozioni provate.

IL VIDEO DEL PRIMO GIRO DI RAIKKONEN A PORTIMAO: