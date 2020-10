Qualifica folle oggi al Nurburgring, uno-due Mercedes con Bottas davanti a Hamilton, ma quanta fatica per le Frecce d’Argento tenere dietro la Red Bull di Max Verstappen.

Solo il colpo di coda di Valtteri e Lewis ha permesso al team di Brackley di ottenere la prima fila, facendo tirare un sospiro di sollievo a Toto Wolff: “ce la siamo fatta nei pantaloni ai box… Il modo con cui abbiamo conseguito il primo e il secondo tempo oggi è stato incredibile” le parole di Wolff a ORF. “Oggettivamente pensavamo che Max avesse più chance di noi per essere davanti a tutti, ma alla fine abbiamo sfruttato meglio il nostro pacchetto. In particolare, Valtteri ha trovato la corretta finestra d’utilizzo delle gomme nell’ultimo tentativo e non era affatto semplice per le condizioni climatiche nelle quali abbiamo girato“.