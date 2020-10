Non è servito un feeling migliore a Sebastian Vettel per ottenere un buon risultato nelle Qualifiche del GP di Imola, il pilota tedesco ha chiuso quattordicesimo, lontanissimo dai migliori.

Una prestazione deludente da parte del pilota della Ferrari, preoccupato anche in vista della gara di domani: “il feeling rispetto alle qualifiche precedenti questa volta era buono, ma il risultato è stato più o meno lo stesso. In gara sarà difficile recuperare partendo così indietro, il nostro passo è buono, ma superare è molto difficile. Mi dispiace per il crono cancellato, sapevo di essere a rischio, però ho dato il massimo perché altrimenti non avrei avuto chance di superare il taglio.