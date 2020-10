Ennesima dimostrazione di forza di Charles Leclerc nei confronti di Sebastian Vettel, il tedesco sembra aver ormai definitivamente mollato la presa, pensando solo ed esclusivamente al prossimo anno. Prova ne è il quindicesimo posto ottenuto in griglia al contrario del compagno, riuscito a strappare una clamorosa seconda fila.

Interrogato su questa disparità, il tedesco non ha potuto far altro che alzare le braccia: “oggi per me non è stata una buona qualifica, domani sarà una giornata differente. Domani partiremo indietro e sarà molto complicato. Le proveremo tutte per recuperare anche se il traffico sarà certamente un problema pur avendo una macchina più veloce di alcuni piloti che ho davanti. Sarò nel traffico tutto il tempo. Non c’è niente che possa fare al momento per pareggiare quanto sta facendo Charles. Sta guidando a un livello superiore. Io faccio tutto quello che posso. Nei giri che mi soddisfano siamo ancora troppo lenti. Cerco di estrarre il meglio dalla macchina e da me stesso. Non posso fare più di così“.