Sebastian Vettel si prepara al prossimo appuntamento di Imola, un Gran Premio particolare che si svolgerà con un format inedito, ossia con una sessione di prove libere al sabato mattina e poi subito le Qualifiche, prima della gara di domenica.

Si tratta di uno degli ultimi week-end di gara che il tedesco affronterà con la tuta Ferrari addosso, una situazione che gli crea un pizzico di nostalgia: “è come una storia d’amore, sono un fan della Ferrari sin da quando ero un ragazzino. Mi mancherà ogni persona del team. Li vedrò ancora nel paddock, ma un po’ meno spesso e sicuramente in modo diverso rispetto a prima. La macchina? Non riesco a tirare fuori tutto il potenziale della SF1000, mentre Charles ci riesce. Sto lavorando duro con i miei ingegneri, anche perché nella mia carriera sono sempre riuscito a estrarre il meglio dalla vettura. Tuttavia quest’anno non ci sono ancora riuscito“.