Le difficoltà della Ferrari sono sotto gli occhi di tutti, ma il Team Haas non ha nessuna intenzione di far mancare il proprio appoggio al proprio fornitore di motori.

Gunther Steiner ha sottolineato come la scuderia americana rimarrà al fianco del Cavallino anche nelle prossime stagioni, convinto che la ‘Rossa’ tornerà a vincere molto presto. Intervenuto ai microfoni di Motorsport, il manager altoatesino ha ammesso: “credo nel valore della lealtà e lo stesso fa il nostro patron Gene. La Ferrari ha certamente avuto un ruolo fondamentale nella creazione della nostra squadra, ci è stata certamente di aiuto in questo senso. Ora sono in difficoltà, ma quelli della Rossa sono dei problemi che si risolveranno nel giro di poco tempo. La Ferrari ritorna sempre. Al momento la soluzione migliore per noi è continuare la collaborazione con il Cavallino, francamente non credo sia molto etico cambiare fornitore alle prime difficoltà“.