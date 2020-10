Lewis Hamilton ha vinto al Nurburgring e ha eguagliato le 91 vittorie in carriera di Mick Schumacher, un primato pazzesco che il britannico non si sarebbe mai aspettato di raggiungere.

Un traguardo impressionante, che ha spinto Mick Schumacher a regalare al pilota della Mercedes uno dei caschi del padre, rendendo emozionante il post gara del GP dell’Eifel. Un gesto che ha sorpreso Daniel Ricciardo, intervenuto per esprimere il proprio punto di vista a riguardo: “la carriera di Lewis dura ormai da oltre un decennio e vi assicuro che non è facile mostrare questa continuità ad altissimi livelli. Penso che tutti i piloti abituati al podio lo possano capire e confermare. Certo, si deve avere un pacchetto e una macchina veloce, ma Hamilton offre queste prestazioni in ogni gara. È più facile a dirsi che a farsi. Nutro certamente un grandissimo rispetto. Credo che il regalo che ha ricevuto, uno dei caschi di Michael, sia uno dei più belli che abbia mai visto in questo sport“.