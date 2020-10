Avrebbe dovuto esordire in Formula 1 oggi nelle FP1 del GP dell’Eifel, ma Mick Schumacher ha dovuto rimandare questo dolce momento a causa del maltempo che si sta abbattendo sul Nurburgring.

Una vera e propria disdetta per il giovane tedesco, che resta comunque in lizza per un posto da titolare nel 2021 per il team di Hinwil, dove potrebbe far coppia con Raikkonen. Interrogato su questa possibilità da Sky Deutschland, Mick ha ammesso: “credo sia ancora presto, possono succedere molte cose. Alla fine, devo ancora concludere la mia stagione di Formula 2 e questo per adesso è il mio obiettivo. Certo, il campionato sta andando molto bene e potrebbe aprirmi porte per la F1, ma non posso ancora rispondere sotto questo punto di vista. Io compagno di Kimi in Alfa? Saremmo una gran bella coppia, entrambi potrebbero imparare dall’altro! E a meno che tu sia uno stronzo, chiunque può andare d’accordo con Raikkonen”.