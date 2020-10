Gli aggiornamenti apportati dalla Ferrari sulla SF1000 sembrano aver dato i frutti sperati in Portogallo, dove Charles Leclerc è riuscito a qualificarsi al quarto posto sulla griglia di partenza, dietro le due Mercedes e la Red Bull di Verstappen.

Un risultato molto positivo, commentato con soddisfazione da Laurent Mekies, direttore sportivo del Cavallino: “buona qualifica con Charles abbiamo ripetuto il piazzamento di due settimane fa, pur su un circuito e in condizioni climatiche molto differenti. Avevamo portato qui ulteriori aggiornamenti sulla SF1000 che hanno dato, per quello che abbiamo visto finora, qualcosa in più in termini di prestazione. Niente di trascendentale, ne siamo perfettamente consapevoli, ma abbastanza per rimetterci nel pieno della lotta in quel gruppone alle spalle dei primi tre piloti. È importante comunque che gli sviluppi ci confermino che stiamo andando nella direzione giusta. Vale per la parte finale di questa stagione ma, soprattutto, per la prossima in cui l’obiettivo sarà migliorare ancora”.

Sui problemi di Vettel, il direttore sportivo della Ferrari ha ammesso: “abbiamo provato a passare il taglio della Q2 con le Medium in prospettiva della gara. Charles ha trovato subito la giusta confidenza nel primo run ed è riuscito a centrare l’obiettivo e domani avrà così un’importante carta da giocarsi dal punto di vista della strategia. Sebastian era molto al limite dopo il primo tentativo e in queste situazioni diventa fondamentale il feeling del pilota: è per questo che ha preferito restare sulle Medium anche per il secondo ma non è riuscito a migliorarsi abbastanza da passare il turno e dovrà così partire dall’ottava fila”.