Helmut Marko non ha mai avuto peli sulla lingua, preferendo esprimere in maniera dura e cruda il proprio pensiero, anche a costo di sembrare scontroso.

Un modo di agire messo in atto anche nei confronti di Sebastian Vettel, che ha disatteso il consiglio del consulente della red Bull decidendo di proseguire la propria carriera in Racing Point, senza prendersi un anno sabbatico. Interrogato da F1-insider.com su questa scelta, Marko ha sottolineato: “ho consigliato a Seb di prendersi un anno di pausa, ricaricare le batterie e poi di sfruttare le opportunità che offrirà il 2022 con rinnovato vigore. Lui deciso che preferisce ‘rimanere in affari’. In Aston Martin ha certamente la possibilità di salire sul podio, ma dubito che riuscirà a vincere. L’addio alla Ferrari non è stato dignitoso, chiaramente. Spero che il suo piano funzioni”.