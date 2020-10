Giornata positiva per la Ferrari a Portimao, Charles Leclerc ha chiuso al quarto posto la seconda sessione di prove libere del GP del Portogallo, avvicinandosi sensibilmente a McLaren e Red Bull.

Una prestazione convincente quella del monegasco, che è sembrato fiducioso in vista delle Qualifiche di domani: “questa mi è sembrata una giornata positiva, vedremo, non abbiamo girato molto con tanto carburante e abbiamo usato dei pneumatici ‘prototipo’ per il 2021 nella prima parte di sessione. Sarà una sorpresa vedere cosa capiterà domenica, ma il passo per la qualifica è promettente. La pista è molto scivolosa, ma questo paradossalmente rende le cose migliori per noi. Questa pista è fantastica, ci sono voluti alcuni giri per entrare in ritmo”.